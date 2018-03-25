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Aydın'da şüpheli-polis kovalamacası

Anadolu Ajansı

Türkiye

Aydın'da otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi yakınlarında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla uzaklaştı.

Dağlık alanda aracı terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başlayınca polis, havaya uyarı ateşi açtı.

Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce, otomobil sürücüsü H.T. yakalandı, kaçan şüpheli A.İ'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

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