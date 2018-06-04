Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Kırkışık Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedendenle yangın çıktı.
Aydın itfaiyesi ekipleri Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Aydın'da yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.