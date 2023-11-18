Aydın’ın atlı kovboyu Cemil Uçar ölü bulundu

Aydın'ın atlı kovboyu Cemil Uçar, vefat etti. Şehir merkezinde atıyla gezen Cemil Uçar, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle yediği cezalardan sonra tanındı. Atlı kovboy olarak bilinen Uçar, Aydınlı vatandaşlar tarafından çok seviliyordu.



Olay, Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kardeşinden haber alamayan Serhan Uçar, kardeşi Cemil Uçar’ın evine gitti. Eve giden kardeş Uçar, Aydın’da atlı kovboy olarak tanınan Cemil Uçar’ı asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uçar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Cemil Uçar’ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçar’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, “atlı kovboy” Uçar’ın cenazesinin, ikindi namazı sonrası Kuyulu Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.