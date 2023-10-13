AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan “bireysel başvuru” açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun başlangıcının 11’inci yılı için düzenlenen konferansta konuştu.



Başkan Arslan, özellikle son iki yılda, bireysel başvurunun iş yükünde olağanüstü bir artış olduğunu söyledi.



Geride kalan 11 yılda, Yüksek Mahkeme’ye 555 binden fazla bireysel başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Arslan, “Bunun 425 bin kadarı, yani yaklaşık yüzde 77’si karara bağlanmıştır. AYM önünde halen maalesef 130 bin kadar bireysel başvuru bulunmaktadır.” dedi.

AİHM'İN İKİ KATI BAŞVURU



Anayasa Mahkemesi’nin önündeki başvuruların, 46 Avrupa ülkesinden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin iki katı olduğunu söyleyen AYM Başkanı, “Son 2 yılda bireysel başvurunun iş yükünde olağanüstü artış var. Son 2 yılın yıllık ortalamasının 100 bin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mahkememiz geçen yıl yaklaşık 74 bin, bu yıl da şu ana kadar yaklaşık 52 bin başvuruyu karara bağlamıştır. Bu iş yükü rakamları bize şunu ifade ediyor; başarı hikayesinin sürdürülmesi çok daha önemli hale gelmiştir.” diye konuştu.