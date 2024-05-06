İzmir'de otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

İzmir'de otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

'de Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya doğru seyir halinde olan Y.A. (72) idaresindeki otomobil, saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

Önce yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil, ardından savrularak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Y.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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