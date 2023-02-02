AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin iddialara ilişkin açıklama yapıldı.



TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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AYM'de bugün yapılan ve başkanlık seçimleriyle ilgili Şentop'un, Zühtü Arslan'ın görevine devam etmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Erdoğan'ın, adaylardan İrfan Fidan'ı işaret ettiği iddiası yer alıyordu.