AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Mustafa Şentop'un AYM başkanlık seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiası yalanlandı.

AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama

Başkanı 'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı 'ı ziyaret ettiğine ilişkin iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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AYM'de bugün yapılan ve başkanlık seçimleriyle ilgili Şentop'un, Zühtü Arslan'ın görevine devam etmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Erdoğan'ın, adaylardan İrfan Fidan'ı işaret ettiği iddiası yer alıyordu.

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