Eskişehir'de ailesiyle birlikte yaşayan, Anadolu Üniversitesi öğrencisi Doğukan Bilir, 2013 yılında kentte yapılan Gezi Parkı eylemlerine katıldı. Bilir, olaylar sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile beraber girdiği sokakta, 3 polis ve 1 sivil tarafından darp edildiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Tedavi gördüğü hastaneden rapor alan Bilir'in şikayetiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 3 polis memuru hakkında açılan disiplin soruşturmasında, ''kademe ilerlemesinin durdurulması'' kararı verildi. Savcılığın başlattığı soruşturmada, 4 kişi hakkında ''işkence'' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, ''yaralama'' suçundan kamu davası açıldı.

Yargılama sonucu polislerden biri, ''delil yetersizliği''nden beraat etti. Diğer 2 polis, 3 bin liralık adli para cezasına mahkum edilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıktı. Sivil S.K. ise 3 bin liralık adli para cezasına çarptırıldı.

''İHLAL'' KARARI



Mahkemenin kararına ilişkin itirazı reddedilen Doğukan Bilir, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu 29 Mayıs'ta görüşen AYM Birinci Bölümü, Bilir'in, anayasanın 17'nci maddesinde korumaya alınan ''eziyet'' yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, ayrıca başvurucuya net 25 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın örneği, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Yüksek Mahkeme kararında, Doğukan Bilir'in dişindeki yaralar hariç diğer yaraların her ne kadar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olsa dahi eylemin gece vakti sopa ve copla birden fazla kişi tarafından sokak ortasında işlendiğinin gözden kaçırılmaması gerektiği belirtildi. Kararda, "Dişteki kırık ve çıkıkların tek başına, yaralamayı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek niteliğe büründürdüğü, bu durumun başvurucunun onurunu daha fazla zedeleyebileceği değerlendirildiğinden eylem eziyet yasağı kapsamında ele alınmıştır" denildi.

''ADLİ PARA CEZASI ORANTISIZ''

Şüphelilerin 3'ü hakkında, hangi nedenden asgari hadden adli para cezası verildiği konusunda gerekçe olmadığına dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:



"İşlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki yaratmaktan oldukça uzak kalınmakta, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin idari ve yasal mevzuat aracılığıyla korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilememesi sonucu doğmaktadır. Buna göre somut olayda uygulanan yaptırımın kötü muamele oluşturan eylemlerin hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini ifade etmekten ziyade, fiilin sonuçlarını hafifletecek biçimde, orantısız bir şekilde adli para cezası öngörüldüğü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından eziyet yasağının etkili soruşturma usul yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekmiştir."