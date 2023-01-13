AYM'den OHAL Komisyonu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ihraç edilen kamu personelinin OHAL Komisyonu tarafından göreve iadesine ilişkin çarpıcı bir karara imza attı.



Yüksek Mahkeme, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iadesine karar verilenlerin, ihraç edilmeden önceki kadrolarına atanmamasına ilişkin hükmü iptal etti.



Bu kararla OHAL komisyonunca göreve iade edilenler, eski görev yerlerinde çalışabilecek.

ASKERİ MAHALDE ÖNLEME ARAMASI



AYM ayrıca, askeri mahalde arama yetkisini de anayasa aykırı buldu.

Yüksek Mahkeme, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na eklenen, askeri mahallerde yapılacak önleme araması ile bu yerlere giriş ve çıkış usulünü düzenleyen kurallarının Anayasa'ya aykırılık iddiasını inceledi.



Askeri mahallerde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sulh ceza hakimliğince verilen önleme araması kararının, "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri" ile yapılabilmesine ilişkin 56/A maddesindeki hüküm Anayasa'ya aykırı bulundu.



Kişilerin askeri mahallere giriş ve çıkışında duyarlı kapıdan geçmek zorunluluğuna ilişkin 56/B maddesinde yer alan, duyarlı kapının ikaz vermesi halinde gerektiğinde elle kontrol yapılması şartı da iptal edildi.

VALİLERİN GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI GETİRME YETKİSİ



Anayasa Mahkemesi, valiliklerin gösteri ve yürüyüş yasağı getirme yetkisini ise Anayasa'ya uygun buldu.



Valiler, kamu düzeni ve güvenliğini gerekçe göstererek 15 günü geçmemek şartıyla belirli yerlere girilmesini ve o yerlerde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılmasını yasaklayabiliyor.



Düzenlemenin iptali istemini reddeden AYM, alınacak tedbirlerin süreli olduğuna işaret ederek, özgürlük ve güvenlik dengesine dikkat çekti.



Kararda, "çatışan haklar arasında makul dengenin sağlanması gerektiği" vurgulandı.

