Aytun Çıray kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray kaç yaşında ve nereli?

Aytun Çıray, 1957 yılında İzmir'in Bayındır ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı.



1995 genel seçimlerinde Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nin İzmir Milletvekili aday adayı oldu. DYP İzmir milletvekili adayı ön seçiminde 3.oldu fakat genel merkez kararı ile 5. sıraya kaydırıldı. Fakat partisi yeterli oyu alamadığı için seçilmedi.



1999 genel seçimlerinde yine DYP'den milletvekili aday adayı oldu. Ön seçimde 1. oldu fakat genel merkez tarafından listeden çıkarıldı ve bunun üzerine DYP'den ayrıldı.



2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi İzmir 2. sıra milletvekili adayı oldu fakat partisi barajı geçemediği için seçilemedi.



2007 yılında Demokrat Parti'ye katıldı ve aynı partinin 2007 kongresinde genel başkan adayı oldu. İlk üç aday arasında olduğu kabul edildi, ancak kongreyi siyaseten meşru bulmadığı için adaylıktan çekildi.



24, 25 ve 26. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden TBMM İzmir milletvekili seçildi. 23 Ekim 2017'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin kurucu üyesi oldu.



Aynı partide genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevine getirildi. 2023 genel seçimleri için İYİ Parti'den İzmir milletvekili olarak aday gösterildi ancak 8 Nisan'da adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Aytun Çıray, evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca bilmektedir.