Ayvacık açıklarında 5'i çocuk 20 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 5'i çocuk 20 kaçak göçmen kurtarıldı

'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında açak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından lastik bot içerisindeki 5’i çocuk 20 kaçak kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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