Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya'ya geçmiş olsun mesajı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

Erdoğan, yaralanan Başbakan Fico'ya ve Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.

Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

CEVDET YILMAZ: SUİKAST GİRİŞİMİ DEMOKRASİYE DOĞRUDAN BİR TEHDİT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum.

Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır.

Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum."

ÖMER ÇELİK SALDIRIYI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı.

Çelik paylaşımında "Slovakya Başbakanı Sn Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıyı kınıyoruz. Sayın Başbakana acil şifalar diliyoruz. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.