Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un(23) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Yeşil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Burada şehidin annesi Leyla Kurt oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kurt'un cenazesi daha sonra aynı mahallede bulunan Çamlık Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin mezarlığa götürülüşü sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atarak yürüdü.
Kılınan cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada, Halil Kurt'un iki ay sonra nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.