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Bağcılar’da lüks otomobil alevlere teslim oldu

Bağcılar’da alev alev yanan lüks otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar’da lüks otomobil alevlere teslim oldu

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İkitelli istikametinde Fikret K. idaresindeki lüks aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü aracı emniyet şeridine park ederken otomobil bir süre sonra alev almaya başladı. giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olay sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken trafik, polis ekiplerinin kontrolünde devam etti.

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