Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kayseri'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Adnan Başyiğit (45), yaşamını yitirdi.

Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi.

Adnan Başyiğit yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Bayiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Başyiğit'in cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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