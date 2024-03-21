Bahar Öztan kimdir, kaç yaşındaydı?

2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan, kolon kanseri nedeniyle hayata veda etti. İşte, unutulmaz filmlerin oyuncusu Bahar Öztan hakkında bilgiler...



BAHAR ÖZTAN KİMDİR?



Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.



"Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" lakaplı oyuncu pek çok film ve reklamda rol aldı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da yer aldı.



1977 yılında "Çırılçıplak" filmiyle sinema hayatına başladı. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otelcilik yaptı.



1993'te evlendi ve 1995 yılında anne oldu.



1999'da Bodrum'da anaokulu açan Öztan, 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.



En son 2007 yılında "Aşk Kapıyı Çalınca" ve "Görgüsüzler" dizilerinde oynadı.

