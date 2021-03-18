Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Tek aday olan Devlet Bahçeli, 10. kez genel başkan seçilecek.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.

Bahçeli, kurultaydaki konuşmasında HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir'' dedi.

CHP'ye ''Andımız'' tartışmasıyla ilgili de tepki gösteren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki 'Andımız'a sahip çıkacaksınız?'' ifadelerini kullandı.



MHP lideri, erken seçim iddialarına karşı seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

''YÜRÜYÜŞÜMÜZDEN ÜRKENLER VAR''



Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk milletiyiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Hepsini biliyoruz. Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

''FEZLEKELERİN ÖNÜNDE HUKUK, ARKASINDA ADALET VAR''

Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

''İYİ PARTİ SİPARİŞLE KURULAN MELANET BİR PROJEDİR''



HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP 5. kol faaliyeti, İYİ Parti siparişle kurulan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Cumhur İttifakı milli birlikteliktir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez çiftçimizi konuşuyor bakkala girmez esnafımızı konuşur. Ne emeklidir meselesi tek geçim kapısıdır siyasi menfaat çetesi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak yeni bir sayfa açılacaktır. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

''ARTIK PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜŞ YOKTUR''

Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile başarmıştır. İyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir.

''SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞTİRİLMELİ''



Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalı. TBMM İçtüzüğü sistemle uyumlu hale getirilmeli. Dokunulmazlık yeniden ele alınmalı.

HDP'YE KAPATMA DAVASI AÇILMASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Andımız'dan şu istedi diye vazgeçmeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?''

SALONDAN NOTLAR

Kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'nda dün akşam Türk Telekom'un Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla oynadığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından önce salon dezenfekte edildi.



Ardından Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.



Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.



Kurultay için sabah saatlerinden itibaren delegeler ve davetliler salonu doldurmaya başladı. Delegeler ve basın mensuplarının salona girişinde corona virüs önlemleri kapsamında kart ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı.