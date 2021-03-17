SON DAKİKA HABERİ: HDP'ye kapatma davası açıldı

SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

17.03.2021 - 18:42

SON DAKİKA HABERİ: HDP'ye kapatma davası açıldı

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