Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı, fonda "Bu bana yeter" çaldı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, siyasetçi kimliğinin yanı sıra klasik araba tutkusuyla da biliniyor. Ara sıra klasik otomobilleriyle Ankara'da tur atan Bahçeli yine yollardaydı.



Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından "Bu bana yeter…" notuyla bir video paylaşıldı. Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı çaldı.

Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.