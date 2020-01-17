Bahçeli spor Mercedes'ini hediye etti (06 BJK 006)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes’i MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’a hediye etti.



Bahçeli, geçen yıl da "Mustang" marka klasik otomobilini, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Bahçeli'nin bu Mercedes dışında 1971 model Ford Taunus, 1982 model beyaz Mercedes, 1987 model Buick ve 1987 model beyaz renkli Volvo'su bulunuyor.

MHP’li Karataş, otomobili teslim aldıktan Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum…

BAHÇELİ'DEN ANKARA TURU