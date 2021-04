Bahçeli: Tarihimiz tertemizdir, kimseye ispat borcumuz yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.



Tarihin hem kaynak hem dayanak hem de davaları olduğunu belirten Bahçeli, "Siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle yalın tarihi gerçeklerin önyargılarla çarpıtılması insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli, tarihini yargılama gayesiyle basiretsiz, belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenlerin Türk milletini sanık sandalyesine oturtma çabasının mazisini "bir asra ulaşan mülevves bir tezgah" olarak nitelendirerek şöyle devam etti:



"Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir. Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır. Bilhassa 1915 olaylarının iç yüzüne merak saranlar, arka planındaki sebeplere ilgi duyanlar ilk iş olarak tozlu raflarda bekletilen arşiv kayıtlarını incelemekle, namuslu ve objektif araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını okuyup değerlendirmekle mükelleftir."



Tarihin hükmünü verdiğini ve 1915 yılındaki haklı ve meşru devlet tasarrufunun sayfasının esasen kapandığını vurgulayan Bahçeli, "Tehcire neden gerek duyulduğu, bunun hangi ihtiyaç ve milli güvenlik mülahazalarından doğduğu öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı ve karanlık şartlarıyla yorumlanmalıdır." ifadelerini kullandı.



"TARİHİN SİYASETÇİLER ELİYLE İSTİSMARI HİÇBİR ÜLKEYE KAZANDIRMAYACAKTIR"



Bahçeli, tarihin siyasetçiler eliyle istismar ve inkar vasıtasına dönüştürülmesinin medeniyetler ve milletler arasındaki uçurumu derinleştirmekle kalmayarak nesiller boyunca devam edecek bir kamplaşmanın da önünü açacağı uyarısında bulundu.



Bu durumun hiç kimseye, hiçbir ülkeye yararının dokunmayacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:



"1915 olayları sırtından hançer yiyen bir imparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır. Kaldı ki tehcir, o dönemki milli güvenliğin zorunlu bir tercihidir. Burada soykırım izi sürenler Türk Milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir. 1910'lu yıllarda Ermeni çetelerinin mezalimi, çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırmaları, dahası Anadolu coğrafyasının her köşesinde şiddete başvurmaları demokratik bir hak arayışı değil, hain ve hunhar bir terörizm operasyonudur. Türk milleti bu operasyona boyun eğmemiştir."



Bahçeli şöyle devam etti:



"1915 tehcir vakasıyla son yurdumuzun en az 100 yılı kurtarılmıştır. Bu stratejik kararlılıkta iradesi bulunan kahraman nesli rahmetle ve hürmetle anmak her vatanseverin, her milletperverin milli görevidir. Onların aziz hatıralarını ihtiramla hatırlamak manevi bir vecibedir. Yüzlerce yıl kardeşlik içinde yaşayan Türkler ile Ermeniler arasına kan hattı çekenler bugün sözde soykırım ezberini en fazla diline dolayan günahkarlardır. Tarihten husumet çıkaranlar, Türk milletini suçlamak için nöbete girenler demokrasi postuna bürünmüş Vandallardır."



"MÜTTEFİK BİLİNEN BİR ÜLKEYLE YOL AYRIMINA GELİNMİŞTİR"



Her 24 Nisan geldiğinde ABD başkanlarının nasıl pozisyon alacağı, 1915 olayları için "büyük felaket" mi yoksa "soykırım" mı diyeceğinin siyasi ve diplomatik mahfillerde tartışma konusu olduğunu belirten Bahçeli, görüşlerini şöyle aktardı:



"Türk milleti devamlı canlı tutulan bu şantaj ve tehdit ablukasından bıkmış usanmıştır. ABD’nin önceki başkanlarından Ronald Reagan’ın 22 Nisan 1981 tarihinde sözde Ermeni soykırımı ifadesini kullandığı hafızalarımızdadır. Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında Ermeni lobilerine vermiş olduğu lekeli sözünü tutarak 1915 olaylarına soykırım demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı’nı da kınamaktadır. Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir."



"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"



Bahçeli, Biden'ın ifadelerini "skandal" ve "sakat" şeklinde değerlendirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de sözde soykırım yalanına sarılması siyasi ve hukuki bir karar aşamasına gelindiğine işarettir. Türk milletine soykırımcı diyen bir örgütün ne siyasette ne de Gazi Meclis'te bulunması artık imkansızdır."



Açıklamasının sonunda "Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkum değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz." değerlendirmesini yaptı.