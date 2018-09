Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.



"Bugün günlerden TÜRKGÜN'ü; çağı Türkçe kavrayışın gücü, dünyayı Türkçe okuyuşun künhü. TÜRKGÜN tasavvur ve tahayyülün Türkçe ile tezahürünün övüncü. Ninnisini Türkçe duyan, niyeti Türkçe olan, nifakı Türkçe ile budayan, hadiseler karşısında nihal gibi duran bir şuurun övgüsü." ifadelerini kullanan Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nda dilin değerinin, engin zenginliğinin, emsalsiz öneminin gururla idrak edildiğini bildirdi. Bahçeli, "Parlak ve yüksek bir ufuk çizgisine haiz olduğuna inanıyorum. Türkçe milli varlığımızın alametifarikası, milliyet vakarımızın iftihar kaynağıdır. Türkçe, Türk milletinin ağzında anasının ak sütüdür." değerlendirmesinde bulundu.



Merhum Ömer Seyfettin'in, "Ne vakit milliyetin kıymeti bilindi, Türkçe'ye doğru büyük bir temayül baş gösterdi. Milliyetperver olmak lisanperver olmaktır." sözünü anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Türklüğün omurgası, ana gövdesi, ana iskeleti, hasılı bütün bedeni Türkçe'dir. Türkçe bizim için tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki ziverdir. Türkçe, aynadaki akisimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız, geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır.



Düşülen ya da düşülmesi mümkün veya muhtemel olan gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe'nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa 'Türk'üm doğruyum' diyen nesiller muhakkak olacaktır. Türkçe düşerse elimizden saz düşer,Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar."



Yusuf Has Hacib'in, "diriyse insan nasıl söylemez, gerekli sözleri kişi gizleyemez." ifadesine atıfta bulunan Bahçeli, dilin dirilik, birlik, temizlik, bahtiyarlık, teslim olmayan dimağ ve taviz vermeyen dik duruş olduğunu vurguladı.



Bahçeli, "Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım. Vahi, vandal, vahim arzulara Türkçe ile göğüs gereceğiz, Türkçe'nin ilham ve ibramıyla milli beka ve devletimizi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.



Türkçe'nin çok geniş coğrafyalardaki nabız atışı, muhtevasıyla helal hamuru, müktesebatıyla birlik ve beraberlik harcı olduğunu vurgulayan Bahçeli, merhum Gaspıralı İsmail'in "Dilde, fikirde, işte birlik." sözünü hatırlattı.



"TÜRKÇE UMUDUMUZ, İSTİKLAL SANCAĞIMIZDIR"



Paylaşımında, "Dil giderse bağımsızlık gider, kök kurur, milli kimlik kavrulur." ifadesine yer veren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkçe mukadderatımızın vatanı, bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir. Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe ile şer oyunu bozarız.



Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız. Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır."



Bahçeli, 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde Türk milletinin Dil Bayramı'nı kutlayarak, Türkçe'ye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösterenlere Allah'tan rahmet diledi.



Türkçe gönüllülerine, Türkiye sevdalılarına minnet ve şükranlarını sunan Bahçeli, "Türkçe akıl, Türkçe irfan,Türkçe sabır,Türkçe muvaffakiyet senedi, muzafferlik beratıdır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: 'Sözü çok dinle, fazla söyleme, akılla söyle, bilgiyle süsle.' Biz böyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.