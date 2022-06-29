Bahçeli: Türkiye Madrid'de istediğini aldı

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenber bir araya geldi.

Dörtlü zirveden mutabakat çıktı. Üç ülke 10 maddelik memorandum imzaladı. Buna göre; Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek için işbirliğini artıracak.

Karara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Dışişleri bakanları tarafından imzalanan metnin Türkiye için milli bir başarı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Madrid’de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir" dedi.

"TARİHİ BİR KARAR"

Bahçeli, "Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ’nün, PYD ve YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya’nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır" diye konuştu.



