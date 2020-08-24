Bahçeli'den doğalgaz keşfi açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili "Türkiye’nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır" açıklaması yaptı.

NTV Haber 24.08.2020 - 10:51 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 10:55

Bahçeli'den doğalgaz keşfi açıklaması

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Son dakika haberi! 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır.

Köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır.

Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır."

VİDEO: DOĞALGAZ KEŞFİNİN EKONOMİYE ETKİSİ NE OLACAK?

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