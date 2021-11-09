Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''ATATÜRK MİLLETİ UYANDIRMIŞ, TÜRK MİLLETİNİN YOLUNU AYDINLATMIŞTIR''

''Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla rahmetle anıyorum. Aziz Atatürk fani bir insandır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri müstesna hizmetleri muhterem mücadeleleri mahşeri vicdanda milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. Atatürk milleti uyandırmış Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır. Atatürk, esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş tüm dünyanın Türkiye'ye gıpta ile bakmasına neden olmuştur.

''MASKELERİNİ İNDİRMEK ZORUNLULUKTUR''

Hiçbir siyasi hedef plan Türk milletinin varlığından egemenlik haklarından daha önemli değildir. Terörle mücadeleyi engellemek terör örgütlerine can suyu vermek için faaliyet halinde bulunan siyasi partilerin maskesini indirmek zorunluluktur.

''GEREKİRSE KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİ''

Gerekirse Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Artık bu işin başka çaresi kalmamıştır.



''CHP YÖNETİMİ PKK'YA YPG'YE EVET TÜRKİYE'YE HAYIR DEMİŞTİR''

Türkiye'nin sırtına hançer saplamak için fırsat kollayanların her karanlık yola müracaat ettikleri açıkça görülmektedir. CHP yönetimi terörle mücadeleye hayır diyerek tarihin en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır. CHP yönetimi PKK'ya YPG'ye evet Türkiye'ye hayır demiştir.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ



Atmaya niyeti olmayan korkak taşın büyüğüne sarılırmış Kılıçdaroğlu'nun hali budur. Ağzına bir kez olsun PKK'yı al da görelim. PKK'ya hainsin diyerek seslen de teröre karşı tavrını öğrenelim. Tezkere sayesinde Kandil'dekileri yok edeceğiz. Kılıçdaroğlu eğer gözün kesiyorsa HDP'li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil'i yerle yeksan edeceğini söyle. İstedikleri kadar tezkereye hayır desinler, yararsızdır.



KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP TEPKİSİ



10 ülkenin büyükelçi tarafından açıklanan 18 Ekim muhtırasının külleri soğumadan şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır. CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerinin tamamına bir mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye alerjisi ile yazılmış satırlarla jurnalcilik yapmıştır.

''HİÇ Mİ UTANMADIN, SIKILMADIN?''



Mektupta 'Ülkenizdeki yatırımcılar Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bu projeyi desteklememelidir. Bu ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de zarar verecektir. İstanbul'a ihanet dünyaya ihanet anlamına gelir' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? Türkiye'nin bir meselesini hangi hakla şikayet ediyorsun? Hiç mi utanmadın sıkılmadın? Derdin varsa millete gidersin yabancı büyükelçilere ülkemizi nasıl ispiyonlarsın kötülersin? Kılıçdaroğlu demokrasiye leke sürmüştür. Bu mektup bir rezalettir.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ



Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik bu kansızlık içinde insan sevgisi millete bağımlılık hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. İP Başkanı yaptığını bulacaktır.''

