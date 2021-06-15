Bahçeli'den NATO'ya eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin gündeminde NATO Liderler Zirvesi vardı.

''15 TEMMUZ'DA NATO NEREDEYDİ?''

MHP Genel Başkanı Bahçeli ittifakı eleştirdi, ''NATO ülkemizle hangi vahim sorunlar karşısında dayanışma içine girmiştir?'' diye sordu.



MHP lideri şu ifadeleri kullandı:



''15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken, bu NATO neredeydi? Ne yapıyordu? Neyin hazırlığı içindeydi? Güney sınırlarımızda terör devleti kurulması hedeflenirken, NATO'da birlikte silah tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi?''



ABD'YE YPG TEPKİSİ

Bahçeli'nin eleştirilerinin hedefinde ABD de vardı. Bahçeli, Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyenin neredeyse kalmadığını dile getirdi.

"İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir" ifadesini kullanan Bahçeli, ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına taahhütlerini yenileyeceğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiğini merak ettiklerini belirtti.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

''Bahsi geçen bu ortaklar arasında PKK/YPG’nin olup olmadığı henüz ve somut biçimde açıklığa kavuşmuş değildir. 'Rusya'dan silah almayın' diyorlar. Tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Üretiminde ortak olduğumuz ve parasını peşinen ödediğimiz F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi? Neyin peşindeydiniz?''



ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI



Bahçeli, erken seçim tartışmaları ilişkin ise ''PKK da seçim istiyor. FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD/YPG de koroya katılmış, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebini destekliyor. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.



''ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BAŞI EĞİK, ACİZ BİR TÜRKİYE ARTIK YOK''



Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygının sürekli belirleyici olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:



''Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz, atıl ve atalete düşmüş bir Türkiye artık yoktur. Ön alan, öncü olan, önden giden, istikamet çizen, sesini yükselten, iradesini gösteren, iddialarının arkasında duran bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz."