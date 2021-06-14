Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Bugün Brüksel'de başlayacak NATO Zirvesi Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir görüşmeye sahne olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, görüşmede, teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının önemli konulardan biri olduğunu söyledi.



Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" diye nitelemesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Görüşme öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi.



Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.



Saat 18.00'de başlaması beklenen görüşmenin 1,5 saat sürmesi öngörülüyor.