Bahçeli'den Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde Tarkan'ın son şarkısı ''Geççek'' vardı.

Tarkan'ın bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdiğini anımsatan MHP lideri, akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanların çıktığını söyledi.



Bahçeli, "Tarkan 'geçecek' diyor, bunu da Anadolu'da yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah'ın izniyle de buna az kaldığı görülecek" görüşünü dile getirdi.

''MESELE BAKMAK DEĞİL GÖRMEK''



Kürsüde elinde 6 yazan bir tabela gösteren Bahçeli, "6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı ters çevirdiğimizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek, görüleni tüm berraklığıyla göstermektir. Biz 6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır, Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 6'yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, parlayan 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir, Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara öne geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş azı kalmıştır" diye konuştu.

Kürsüden 6 rakamını gösteren Bahçeli, ters çevirince 9 olduğuna dikkat çekerek ''Mesele bakmak değil görmek'' dedi.

''BU SAPTIRMANIN KİME NE FAYDASI VAR?''



Tarkan'ın şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kastettiğini söylediğini aktaran Bahçeli, "Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp. Bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz" ifadesini kullandı.

''TARKAN'DAN ZİLLETİN TARZAN'I ÇIKARTILAMAZ''



Fethi Tevetoğlu'nun, "Çiçek açar güneş soldursun diye/Ben de Türklük için kurban doğmuşum/Anamdan Tanrı'ya son bir hediye/Ben de Türklük için kurban doğmuşum/Dedem değirmenci, babam kaptanmış/Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış/Bir çift ağam yurda sunulan kanmış/ Ben de Türklük için kurban doğmuşum" dizelerini okuyan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası değildir. Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Tarkan'dan zilletin Tarzan'ı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur, kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur. Her şey geçer, kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor, hepsinden önemlisi Allah bizlere Sırat Köprüsü'nden geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçmeyecek olan şeyler de vardır: İhanetin sızısı geçmez, kötü sözün yarası geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, mücadelenin sıcaklığı geçmez, davaya bağlılığımız geçmez, Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir.



Özellikle bu haftaki konuşmamın geçtiğimiz günlerde provasını yapanlar, Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler, aynanın karşısına geçip kendi hallerine katıla katıla gülebilirler. Konuşmalarıma bu kadar merak saranlar fazla çırpınmasınlar, kendilerini çok zorlamasınlar, kişiliği olmayanların başkasını taklitle zaman geçireceklerini de akıldan çıkarmasınlar. Bilsinler ki karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırırmış. Tarkan'dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler; önce onun 'kıl oldum abi' şarkısını dinlesinler ya da 'başkası olma kendin ol' şarkısına tereddütsüz kulak versinler.



Türkiye'nin geleceğini davranışları taklit, düşünceleri satılık, değerleri savruk, siyasetleri kavruk olan asalaklar tayin edemeyecek, Cumhur İttifakı'nın muazzam iradesine pranga vurmaya hiç kimsenin nefesi yetişmeyecektir. Sanatçı sanatını icra etmeli, alim ilmiyle konuşmayı bilmeli, siyasetçi de siyasetini ahlaki ve milli sınırlar içinde yapmaya çalışmalıdır. Yani herkes kendi işine bakmalı, kendi alanıyla sınırlı kalmalıdır."