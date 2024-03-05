Bahçeli'den Turgut Altınok'a destek

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, partilerin seçim çalışmaları devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesindeydi.
İki isim, seçim otobüsünden beraber Keçiörenlileri selamladı ardından Keçiören Belediyesi'ne geçti.
Bahçeli'yi makamında ağırlayan Altınok, verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.
Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.
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