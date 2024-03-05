Bahçeli'den Turgut Altınok'a destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'la beraber Keçiören'de seçim çalışmasına katıldı.

Bahçeli'den Turgut Altınok'a destek

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, partilerin seçim çalışmaları devam ediyor.

MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesindeydi.

Bahçeli'den Turgut Altınok'a destek - 1

İki isim, seçim otobüsünden beraber Keçiörenlileri selamladı ardından Keçiören Belediyesi'ne geçti.

Bahçeli'den Turgut Altınok'a destek - 2

Bahçeli'yi makamında ağırlayan Altınok, verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.

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