Bahçeli'den yerel seçim mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler vardı. AK Parti ile mutabakata vardıklarını söyleyen Devlet Bahçeli, ''Çözemeyeceğimiz sorun yok'' mesajı verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''AK Parti ile yapılan görüşmelerimizde 3 belediye fazla 5 belediye az almak maksadından ziyade Türkiye Yüzyılı'na odaklandığımızı, her türlü özveriyi karşılık beklemeden gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Kısa zamanda adaylarımızı belirleyip sahada çalışmaları yaygınlaştıracağız. Mesele, hangi belediye başkanlıklarından daha çok Cumhur İttifakı olarak neyi başaracağımızın ön hazırlığı yapılıyor. MHP üstüne düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirecektir. Basit siyasi hesap yapacak, sen onu aldın ben bunu aldım diyecek, ne tıynetimiz ne de merakımız vardır.

''AK PARTİ İLE ÇÖZEMEYECEĞİMİZ BİR MESELE OLMAYACAKTIR''



Cumhur İttifakı mutabakata varmış, 31 Mart 2024 için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Tarafımız belli ve değişmedi. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Ne söz verdiysek tutarız. Pazarlık yoktur, hedefimiz aynıdır.

HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) süreci yönetemedi. Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz.



ŞEYH SAİD BULVARI TARTIŞMASI



Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır, katildir, canidir emperyalizmin uşağıdır.''

