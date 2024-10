CHP'den Öcalan'lı çözüme tepki | Özel: Mecliste konuşturmak felaket getirecektir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’de düzenlenen Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları;

Dün Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladık. 81 ilde vatandaşlarımız terörden korkmadıklarını ilan ettiler, kalabalıklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Emekliler çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Emekliler bu iktidar göreve geldiğinde 8 çeyrek alırken, şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkmalıdır.

Durum asgari ücrette de hiç farklı değil. Her işçi her ay 4 çeyrek altın kayıpta. Bu iktidar her ay 4 çeyrek altın yokluk vergisi alıyor. ama zenginden birşey almıyor.



Karşı karşya olduğumuz durum mutlaka ve mutalaka örgütlü mücadele ve bu hak alınana kadar birlikte mücadele öğütlemektedir.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Her sabah yeni bir haksızlığa uyanıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanımız bu sabah gözaltına alındı. Kapısı kırılarak. Her gün 8.30'da belediyeye gidiyor. Söylesen başkanımız zaten gelir. Neden bir algı yaratacaklar.

Savcının yaptığı açıklama metni düşüyor. Abdullah Öcalan diyor, 10 yıldır takibimizde diyor. Kim yapıyor bunu Savcı. Savcı bunu yapabilir mi , yapamaz. Başsavcının izin vermesi gerek. Başsavcı kim Akın Gürlek, düne kadar bakan yardımcısı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada.



Öcalan'la çözüm sürecine ilişkin bilim adamlarıyla görüşme yapılmış. bunla suçlanıyor. Elimde seçimden önce Ahmet Özer'e verilen temiz belgesi var. Bugünkü basın bülteninde 10 yıldır takibimizdeydi diyor. 6 ay önce millete mahsuru yok seçebilirsin demişsin. Bugünkü basın bülteninde 10 yıldır takibimdeydi diyor. Burada aynı adliyenin amblemi var. 10 gündür de Devlet Bahçeli de umuttan, Meclis'te konuşmasından bahsediyor.



O seyyar piyonu oradan alın. Kurulan kirli oyunun ne parçası oluruz ne de teslim oluruz.



ÇÖZÜM SÜRECİ

Bugün Sayın Erdoğan kürsüdeydi. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi ve sahiplendi. Bahçeli'nin her sözünün altına imza atmıştır. Bana da teşekkür etmiş. Bu teşekkür yanlış zeminde yapılmış bir teşekkür. Beni bir kişi anladı o da yanlış anladı

Sayın Erdoğan, milyonlar anladı sen anlamamışsın. Ben de isterim teşekkür etmeyi ama bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip getirip de Meclis'te konuşturup kökünden halletmeyi düşünecek önerme eksiktir, felaket getirecektir. Kürtler sorunum var diyorsa vardır noktasındayım. O soruna Meclis'in bakması noktasındayım. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşulmalı.

Ben Meclis'i adresi gösteriyorum, Devlet Bey ve sen Abdullah Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir aktörü aktörleştirip bir sorunu yok sayarsanız, bana teşekkürünüz sadece beni dinlemediğinizi ya da perspektif yerine Abdullah Öcalan odaklı durumu kendinizin de sürdüreceğini gösteriyor. Bu doğru değil. Meclis'in merkezde olduğu şeffaf, adil, toplumsal mutabakata dayalı çözüme dayalıyız.