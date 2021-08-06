Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadına gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın gözaltına alındı.

Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu.



Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu.

7 KÖPEK DE KAFESTE



Komşuları, Meral T. hakkında geçen yıl da sokak köpeklerini öldürüp gömdüğü suçlamasıyla işlem yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Meral T.'nin evinde yapılan aramada 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu görüldü.



EZİYET İDDİASI



Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölü köpeklerden incelenmek üzere numune alındı.