Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadına gözaltı

Ankara'da 55 yaşındaki bir kadının bahçesinde toprağa gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Evde yapılan aramada ise bir  kafeste uygunsuz koşullarda tutulan 7 yavru köpeğe daha rastlandı. Köpekleri işkeyle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltında.

DHA 06.08.2021 - 17:45 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 17:48

Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadına gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın gözaltına alındı.

Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu.

7 KÖPEK DE KAFESTE

Komşuları, Meral T. hakkında geçen yıl da sokak köpeklerini öldürüp gömdüğü suçlamasıyla işlem yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Meral T.'nin evinde yapılan aramada 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu görüldü.

EZİYET İDDİASI

Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölü köpeklerden incelenmek üzere numune alındı. 

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