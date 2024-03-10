Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Bakırköy-Kirazlı metrosu diğer hatlara entegre olacak

BAKIRKÖY-KİRALI HATTIYLA KESİNTİSİZ ULAŞIM



Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladıklarını anlattı.



Bakan Uraloğlu, “Bu istasyonlar Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları olacak. Böylece Kayaşehir’den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecekler.” diye konuştu.



Hat ile Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığını anlatan Uraloğlu, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanacağının altın çizdi.



“SIRADA ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI VAR”



Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hatları olduğunu da açıklayan Uraloğlu, İstanbul’daki bu 3 projenin toplam uzunluğunun 44,4 kilometreyi bulduğunu söyledi.



Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:



“İnşallah, 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz demiştik. Hamdolsun Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı ve Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı İstanbul’a kazandırdık. İstanbullulara ve size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi sırada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim kaldı. Bu projemiz için de çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz ve inşallah size ve İstanbullulara verdiğimiz sözü tutmuş olacağız.”

“SADECE İSTANBUL DEĞİL, TÜM TÜRKİYE FELÇ OLURDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ile hedeflere ulaşmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, birçok projeyi tamamlayarak hayata geçirdiklerinin söyledi.



Uraloğlu şunları söyledi:



“Vatandaşlarımıza bu projelerin önemini anlatırken ‘bir düşünsenize’ diyerek aslında geçmişi hatırlatıyoruz. Bir düşünsenize, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu bir an yapılmadığını. İstanbul Boğazı’nın iki yakasını sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle geçtiğimizi düşünelim. İstanbul Boğazı kaç saatte geçilirdi, trafik nasıl olurdu. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye felç olurdu. Bu düşünce bile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın hayata geçirdiği projelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Ama size daha iyi hizmet edebilmemiz için 31 Mart’ta inşallah Murat Kurum kardeşimizi seçeceğiz ve 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’a hep beraber daha güzel hizmetler yapacağız.” NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun