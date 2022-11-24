Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Pençe-Kilit Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı , önemli bir ismi kabul etti.

Bakan Akar, 'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.

Akar-Flake görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, 'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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