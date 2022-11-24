Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Pençe-Kilit Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli bir ismi kabul etti.

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.



Akar-Flake görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PIUfsKyXMZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2022

Bakan Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.