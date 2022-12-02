Bakan Akar: Terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz

Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Hulusi Akar, terörle mücadele operasyonları ve sınır güvenliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



"Terör koridoru oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" diyen Bakan Akar, Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 491 olduğunu açıkladı.

Hulusi Akar, konuşmasında ABD'ye terörle mücadele mesajı da verdi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



PENÇE-KİLİT HAREKATI

''Pençe-Kilit'te 491 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak.

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI NE ZAMAN?

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurma sevdasına düştüler bazıları. Bu terör koridorunu Mehmetçik tahrip etti. Orada bir terör koridoru oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek.

ABD'YE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI



Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti.



YUNANİSTAN'A ÇAĞRI: AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN

Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yöntemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldubittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.''