Bakan Akar'dan Rus heyeti ile görüşmeye ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

"Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi" diyen Akar, "İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Akar, şunları kaydetti:

"Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.



Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var. M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız."