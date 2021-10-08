Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Akar, ''Son dönemde silahlanma sevdası başladı, önce matematiğe ve tarihe bakın Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız" dedi.

''BAZI SİYASİLER SALDIRGAN EYLEM VE SÖYLEMLER İÇİNDE''

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yunanistan’daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye’ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir.

''BİR SİLAHLANMA SEVDASI BAŞLADI, BİZE ÜSTÜNLÜK KURAMAZSINIZ''



Yunanistan’da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye’ye karşı üstünlük sağlayamazsınız bu gayretten vazgeçin. Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum malum, ciddi borç içindeler. Silahlanma sevdasıyla bir takım boş harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve Yunan halkının refahına kastedilmektedir.

''PROVOKASYONLARLA GERİLİMİ ARTIRAN TARAF YUNANİSTAN'DIR''

Koyun Adası’na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Bu yapılan provokasyonlarla gerilimi arttıran tarafın Yunanistan olduğu, başta bazı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından görülmelidir.''

