Bakan Ali Yerlikaya 2023 yılı göçmen kaçakçılığı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, geçen yıl yurt genelinde 10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre şüphelilerden 3 bin 744’ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan bin 479’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



82 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ



İçişleri Bakanı, Türkiye genelindeki göçmenlere ilişkin 2023 verilerini de paylaştı.

Geçen yıl, 371 bin 433 göçmenin vize ya da ikamet süresi bittiği için kendiliğinden Türkiye’den ayrıldığını belirten Bakan Yerlikaya, 82 bin Suriyeli’nin de ülkesine döndüğünü ifade etti.



Bakan Yerlikaya, yıl boyunca 223 bin 856 göçmenin ise Türkiye’ye girişinin engellendiği bilgisini verdi.



254 bin düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin süreceği mesajını paylaştı.