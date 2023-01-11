Bakan Bozdağ duyurdu: Kamuda çalışma cezası geliyor

Bahçeli'den 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması Haberi Görüntüle

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.



Bakan Bozdağ, seçimlerin öne çekilmesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması gibi başlıklarda önemli mesajlar verdi.



Toplantıyı takip eden NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanları canlı yayında aktardı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak da konuşan Bozdağ, 13 kişinin tutuklu olduğunu ve 1 kişinin de arandığını hatırlatarak, "Tetikçi de yakalanıp adalete teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "6'lı masa adayının cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, genel başkanların da imza yetkisine sahip olacak" açıklaması da tartışılıyor.

Bozdağ bu konuda ise ''Hükümeti yetkisiz kılmakla hiçbir farkı yok. Yetkileri başkasının kullanması darbecileri hatırlatıyor'' diye konuştu.

Adalet Bakanı, HDP'nin kapatma davasına ilişkin de "Görülen davada bakan olarak kanaatimi paylaşmam doğru olmaz" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI



''13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, 1 kişi aranıyor. Yargı süreci işliyor, kimsenin şüphesi olmasın. Tetiği çeken kişi aranıyor yurt dışına çıktığı bilgisi yok. Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak.

KAMUDA ÇALIŞMA CEZASI GELİYOR



Hapis dışı yeni yaptırımlar konusunda çalışma var.



HDP'YE KAPATMA DAVASI



Adalet Bakanı olarak kanaatim var ama paylaşmam.



ABD VE AB'YE "SUÇLU İADESİ" TEPKİSİ



Türkiye düşmanlarını özel olarak himaye ediyorlar.



İMAMOĞLU DAVASINDA HAKİM DEĞİŞMESİ



Kendi reddettikleri hakimi şimdi göklere çıkarıyorlar.



BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ



Muhalefetin şu andaki tutumunu ret olarak görmek istemem.



SİYASETTE "ORTAK YETKİ" POLEMİĞİ



Yetkileri başkasının kullanması darbecileri hatırlatıyor. Hükümeti yetkisiz kılmakla hiçbir farkı yok.



İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI VAR MI?



Şu anda yeni bir infaz düzenlemesi çalışması yok.



28 ŞUBAT DAVASI HÜKÜMLÜLERİ



Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında 'kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor.''