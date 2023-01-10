Bahçeli'den 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta kurban gitmesi konusu vardı.

Cinayete ilişkin ilk kez açıklama yapan Bahçeli, ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırıyor. Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz'' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklarla geçmiştir. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil inanmışlarla yürünmüş bundan sonra da böyle olacaktır. Aka karışmayıp tavaya bulaşmayanlarla balkondan seyredip suya sabuna dokunmayanlarla ne can beraber olunacak ne de ülkülerimizin peşinden gidilecektir. Bu yıl içindeki genel seçimler için vakit yaklaştıkça oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

''SEÇİME KADAR HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN SAHNELENMESİ MUHTEMELDİR, BEKLENMELİDİR''

Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir. İğrenç oyunu görüyoruz. beşinci kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Türk milleti ile uğraşmanın, MHP ile Cumhur İttifakı'na kumandalı saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini çok ağır ödeteceğiz.

6'LI MASAYA TEPKİ

Nevzuhur aday üzerinde uzlaşmak için istişare süreci başlatan zillet partileri iflas bayraklarını çekmişlerdir. Bugüne kadar ne görüştünüz peki? Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, değirmen taşı gibi patırtı çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Tarafsız cumhurbaşkanı hedefine rağmen 6'lı masaya A'dan Z'ye bağlanmış cumhurbaşkanı konusunda fikir birliğindeler. Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir hezeyan, boş bir kafadır. Zillet ittifakı yerli ve milli değildir.

ALİ BABACAN'A SERT TEPKİ



Olan biten ne varsa biliyor izliyoruz. Londra tefecilerinden New York bankerlerinden ilhamını alıp Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) başındaki zat anayasanın 66. maddesini 2 Ocak 2023'te tartışmaya açma cüretini göstermiştir. Selamsız sabahsız Babacan anayasamızın 66. maddesini kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif etmiştir. Madde şöyledir: 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya ananın çocuğu Türktür.' Bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da kendisine sorulan 'Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz?' sorusuna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den tek bir itiraz gelmemiştir. İP'ten tek bir tepki duyulmamıştır.

''DEVA'NIN İCAZETLİ BAŞKANINI TÜRKLÜĞÜN NESİ NERESİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR?''

DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi neresi rahatsız etmektedir? Türklüğün anayasadan çıkarılması cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Buna nasıl kalkışılacaktır? Al bayrağa adice bir hakarettir. Bunlar bayraksız milletsiz cibilliyetsizdir. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır.

''TÜRKLÜĞÜ ANAYASADAN AYIKLAYACAK BİR ŞEREFSİZ HENÜZ ANASINDAN DOĞMAMIŞTIR''



Türklüğü anayasadan ayıklayacak bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Böylesi bir hiyanete her kim teşne ise karşısında MHP'yi bulacaktır. Hodri meydan biz adamı yüzünden satılmışı da gözünden tanırız.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI: CİNAYETİN GÖLGESİ MHP'YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ



Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Karın ağrısı çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum. Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi suç örgütleri ile ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin son nefesimize kadar karşısındayız. Madem herkes eteğindeki taşları döktü sis dağılsın diye bekledik şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar. Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. FETÖ'cüler partimize yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplama iddia edildi. Temkin uyanıklık şarttır. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırıyor. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: BURAYA GEL TEK BİR EVLADIMI AL DA SENİN CİĞERİNİN KAÇ OKKA ETTİĞİNİ GÖREYİM



Ülkücüyü öteki gören Kılıçdaroğlu da geçen hafta sosyal medya mesajı ile suskunluğumuzun nedenini sordu. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıktı. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma, bu gaflete kapılma sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

''MHP'Yİ CİNAYET ÖRGÜTLERİYLE AYNI KAZANA ATMAYA NİYETLENMİŞ KİM VARSA ŞEREFSİZ KERE ŞEREFSİZDİR''

PKK'nın boyundurluğuna girmiş bir partinin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla alay etmektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur, CHP'yi bilen bilir,, MHP'yi de bilen bilir. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle aynı kazana atmaya niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, sokağı çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Ganimet avcılığına savunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile iş birliği yapıp milletiyetçi hareketin üstüne saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Bizim üzerimize kan sıçratmak katil yaftası vurmak için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir.

''MEZAR BAŞINDA VİDEO ÇEKİP YAYINLAYANLAR FIRSATÇI VAMPİRLERDİR''

Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım sürece kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir, ülkücülükle alakaları yoktur.''

