Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

AK Parti'den Antalya 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) meclis toplantısına katıldı.

AVRUPA ÜLKELERİYLE VİZE SORUNU



Burada yaptığı konuşmada, Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorununa değinen Bakan Çavuşoğlu, "Seçim öncesi AK Parti’yi ve bizi zora düşürmek için vize başvuru tarihlerini çok uzattılar. Bilim adamımız kongreye gidecek, kongreden iki hafta sonra tarih veriyorlar. İş insanımız fuara katılacak aynı şekilde uygulama yapılıyor. Diğer ülkelere de baskı yapılıyor. Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Büyükelçilikler keyfi uygulama yapacak, ben Ankara’da ona serbestçe her şeyi yaptıracağım, böyle bir şey olmaz. Vereceğiniz bir vize kardeşim. Amaç ne, siyaseten bizi sıkıştırmak, bunlara boyun eğecek değiliz" diye konuştu.

SUDAN'DAN TAHLİYELER



Sudan'da yaşananlar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "En son Sudan’da iç savaş başladı. Oradan da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Karayolu ile Etiyopya’ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havalimanı var ama büyük uçaklar inemiyor, Etiyopya Havayolları ile transfer edip Türk Hava Yolları ile ülkemize getiriyoruz. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımızı da otobüsle beraber gemiyle Cidde’ye geçireceğiz. 40’a yakın ülkeden bize talep geldi onların vatandaşlarını tahliye ediyoruz" diye konuştu.



SINIR KAPISINA 3 YENİ HAT



Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk ilgili soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Bulgaristan tarafında hat sayısı azdı. Özellikle TIR’ların geçmesi için bizim de desteğimizle Bulgaristan tarafı oradaki faklı yapılanmalar vardı temizlediler. Yeni 3 tane hat açtılar, artık burada bekleme olmayacak. Önümüzdeki günlerde seçimden önce açılışını yapacağız. Laboratuvar da kuruluyor. Önümüzdeki aylarda laboratuvar da açılacak. Oradaki laboratuvar açılıncaya kadar sizlerden gelen talepler neticesinde biz, artık oradan alınan numuneleri 2 saatte bir başkente gönderiyoruz" diye konuştu.

