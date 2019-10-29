Bakan Çavuşoğlu: Türkiye güvenli bölgede terörist görürse etkisiz hale getirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz. Türkiye güvenli bölgede terörist görürse etkisiz hale getirecek" dedi.

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29.10.2019 - 23:14 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 23:22

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