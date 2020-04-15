Bakan Çavuşoğlu'dan yurtdışındaki vatandaşlarla ilgili açıklama

Yurtdışındaki 25 bin Türk vatandaşının corona virüs salgını nedeniyle ülkeye getirildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı 15.04.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 12:41

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde yurtdışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

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