Bakan Dönmez açıkladı: Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem ile sarsılan 10 kentte yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Deprem felaketinin ardından bölgede akaryakıt tüketiminin 3 kat arttığını belirten Dönmez, “Bu şehirlerimizde günlük ortalama 6-7 milyon litre olan akaryakıt tüketimi, deprem ile birlikte 18-20 milyon litreye çıktı. İlk 2 gün ulaşım kaynaklı yaşanan sorunlar vardı ama şu an akaryakıt sorunu yaşanmıyor” dedi.

Dönmez, Kahramanmaraş’taki dağlık alanda alevlerin çıktığına yönelik videonun da Maden Tetkik Arama Kurumu'nca incelendiğini ve volkanik hareketliliğe rastlanılmadığını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kahramanmaraş TEİAŞ 12'nci Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Burada kentte deprem felaketinin ardından yaşananlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Dönmez, depremlerin ardından devletin tüm kurumlarıyla bölgeye intikal ederek başta arama- kurtarma olmak üzere tüm çalışmaları koordine ettiğini vurguladı.



'3 BİNDEN FAZLA TEKNİK PERSONEL ÇALIŞIYOR'



Arama- kurtarmanın son ana kadar süreceğini belirten Bakan Dönmez, bölgelerde enerji altyapısına ilişkin sorunların giderilmesi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:



“Deprem bölgesinde enerji altyapısıyla ilgili şu anda elektrik ana iletim hatlarında şehirlere elektrik taşıyan hatlarda herhangi bir sorun yok ve tüm şehirlerimize elektrik getiriyoruz. Şehir içi dağıtımda ise şöyle bir işlem sırası var; depremden zarar görmüş binalarımız var aynı şekilde elektrik şebekelerinde hasarlar oluştu. Bazıları görülen hava hatları bazıları yer altındaki kablo ve şebekeler bu noktalarda hasar tespit çalışmalarına odaklanıldı, ardından da hasarlı bölgelerin yoğun olduğu yerlerde can ve mal emniyeti açısından elektrik kesintileri uygulanıyor. Şu anda dağıtım şirketleri AFAD ile koordineli şekilde hasarlı bölgelerin dışındaki noktalar elektrik verilmeye başlandı. Evlerine girecek olan vatandaşlarımız, uzmanların yapacağı değerlendirmenin ardından hasarsız olan binalara elektrik dağıtım şirketlerine başvurma şartıyla elektrik almalarını sağlayacağız ve buna başladık. Şehirlerde genel aydınlatma, sokak ve cadde aydınlatması ile ilgili eksiklerimizi gideriyoruz. Elektrik tarafında 3 binden fazla teknik personel çalışma yapıyor. Çevre illerden birçok teknik personeli bu bölgeye intikal ettirdik ve bu personellerimiz gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor.”



'BOTAŞ’IN ANA İLETİM HATTINDA 18 BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ'



Doğal gaz ile ilgili yoğun çalışma yürütüldüğüne de değinen Bakan Dönmez, “Doğal gazla ilgili olarak BOTAŞ’ın ana iletim hattında 18 büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopmasıyla oluştu. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bu nedenle doğal gazsız kaldı. Dün itibarıyla onarım işlemlerini tamamladı. Kent içinde gaz dağıtım şirketlerinin yapması gerekenler var. Hasar tespit ve kontrol yapılması gerekiyor.” dedi.



Bakan Dönmez, arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere doğal gazın can güvenliği açısından şimdilik verilmeyeceğini de vurgulayarak, “Değerlendirme yapmadan güvenli ortam olmadan mahalle ve sokaklara doğal gaz veremiyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla ortak hareket ederek hasarsız bölgelerden başlayarak doğal gazı kontrollü şekilde vereceğiz. Her binaya ekipler girerek, iç tesisatı kontrol etmek zorunda. Kontrolleri tamamlamadan doğal gaz arzı yapılmayacak.” diye konuştu.



Depremin yaşandığı sırada akaryakıt ikmali noktasında sıkıntı yaşandığını anlatan Dönmez, “Depremin yaşandığı an akaryakıt ikmali konusunda sıkıntı yaşadık. Bölgede çalışan iş makineleri, insanların araçlarını kullanması nedeniyle aşırı taleple karşılaştık. Ulaşımda yaşanan aksaklık ve sıkıntı nedeniyle intikallerde sorunlar yaşadık ama bu sorun 2 gün içinde çözüldü. Bu bölgede günlük 6-7 milyon litre olan akaryakıt tüketimi 3 kat arttı ve 18-20 milyon litreye çıktı. Aldığımız tedbirlerle ikmalleri tamamladık ve şu an için bölgede akaryakıt konusunda sorun yaşanmıyor." dedi.



Bakan Dönmez, depremin etkilediği illerde arama- kurtarmada 9 bin 782 madencinin de aralarında olduğu 146 bin 600 görevlinin yer aldığını kaydetti.



'VOLKANİK HAREKET YOK'



Bakan Dönmez, sosyal medyada depremin ardından yanardağ hareketliliği olduğu yönündeki video ile ilgili de “Kahramanmaraş bölgesinde Kuşdağı’nda bir lav hareketi olduğu videosu dolaşıyor. Bunu görünce Maden Tetkik Arama Kurumu’nu talimatlandırdım. MTA uzmanları incelemelere başladı. İlk etap değerlendirme volkanik hareket olmadığı yönünde. Akan malzemenin ne olduğu ve nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu hareketlilik artçılar nedeniyle heyelana dayalı olabilir. Bu konuda ilerleyen zaman MTA değerlendirmesi sonuçlanacak.” diye konuştu.