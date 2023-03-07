Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumuna ilişkin, "Çalışmalarını yapıyorlar. Depreme odaklandık. Çalışma grupları, çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra da yasal altyapı tamamlanmış olacak" dedi.

"NİSANA KALIR"

Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılış tarihi ile ilgili ise "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu, netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Yarın tekrar bölgeye gideceğim sanırım. Muhtemelen nisana kalır" diye konuştu.