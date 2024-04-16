Bakan Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a gidiyor.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 17 Nisan 2024 tarihinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."