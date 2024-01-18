Bakan Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüntülü görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır paylaşımına "’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti. O’nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor. 19 Ocak 2024 00:49." notunu düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...