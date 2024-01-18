Bakan Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüntülü görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Kacır paylaşımına "Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti. O’nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor. 19 Ocak 2024 00:49." notunu düştü.
Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024
O’nunla gurur duyuyoruz.
Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor.
19 Ocak 2024 00:49⏳#GururDuyTürkiye 🚀👩🚀🇹🇷 pic.twitter.com/VP9jvHcsHi
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