Bakan Koca: 2 doz mRNA aşısı olanlar 5-6 ay sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacak

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan kurulun gündeminde Türkiye'de de görülen Mu Varyantı, aşılama çalışmaları ve yerli aşıdaki son durum vardı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90!a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır" denildi.

"MRNA AŞISI OLANLARA 5-6 AY SONRA HATIRLATMA DOZU ÖNGÖRÜLMEKTE"

Hatırlatma dozuyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada 3 doz aşı olmuş vatandaşların vaka sayılarındaki oranının yüzde 2'den daha az olduğu belirtildi. Bakan Koca açıklamada, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir" dedi.

Buna göre açıklamada hatırlatma dozuyla ilgili Bakan Koca şu bilgileri verdi:

18 yaş üzeri nüfusunun tamamın aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış gösterdi. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erken başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır.

Ayrıca açıklamda yüz yüze eğitimin başladığı hatırlatılarak, "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" sözlerine yer verildi.

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