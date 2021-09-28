Bakan Koca açıkladı: Dört vakadan biri çocuk

Corona virüs vakalarında 0-17 yaş grubunun oranı yüzde 25'e yükseldi.

Bir buçuk yıl aradan sonra okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı.



Sağlık Bakanlığı, yüz yüze eğitimin geride kalan üç haftasını yakından takip etti.



Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş grubunda vaka sayısı bir kat daha arttığını söyleyen Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vaka sayımız 400 bin civarında. 4'te biri 0-17 yaş grubunda. Yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı" dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Koca, vaka sayılarındaki artışın hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdığını; yoğun bakım ve entübe sayılarına ise yansımadığını kaydetti.

"OKULLAR KAPANMAYACAK"

Tedirgin olunacak bir durumun olmadığına dikkat çeken Bakan, ilerleyen dönemde durumun değişmesi halinde bile okulların kapanmayacağını söyledi. Koca şunları kaydetti:

"En son kapanan değil, asla kapanmayan. En fazla biz Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili hafta sonu eğitim dahil olmak üzere tüm alternatiflerin denenerek açık kalmasını, bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil üniversiteler için de düşünüyoruz."



"ARTIK ELİMİZDE BİR GÜÇ VAR"

AVM'lerin de kapanmayacağını dile getiren Koca, Türkiye'nin yeterince aşıya sahip olduğunu belirtti. Yerli aşının da devreye girmesiyle aşı gücünün daha da artacağına işaret eden Koca, "Bu sayede toplumsal bağışıklık hedefine ulaşabileceğiz" diye konuştu.