Bakan Koca, "Gözümüz aydın" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna teşekkür ederek, "Gözümüz aydın" paylaşımında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 22:21

Bakan Koca, "Gözümüz aydın" diyerek duyurdu

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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu şekliyle kabul edildiğini belirterek, "Gözümüz aydın." ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında, kanun teklifinin 12 maddesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, "Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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