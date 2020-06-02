Bakan Koca uyardı: Her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine ilişkin uyarıda bulundu.



Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı:



"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

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