Bakan Koca uyardı: Her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin

Sağlık Bakanı Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" uyarısı yaptı.

ntv.com.tr 02.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 15:06

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine ilişkin uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."

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